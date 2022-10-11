Во Львове и области снова перебои с электричеством из-за ракетного обстрела

Во Львове были слышны взрывы, сообщил мэр города Андрей Садовой.



Он уточнил, что произошел ракетный удар по объекту критической инфраструктуры города. «Часть города снова без электроснабжения», — сообщил Садовой.



В свою очередь глава областной военной администрации Максим Козицкий сообщил, что по предварительной информации войска РФ нанесли удар по объекту энергетики во Львовской области.



«Львов и Львовщина: возможны перебои с электроснабжением. После завершения тревоги привлечем все службы для оперативного возобновления работы сети. Находитесь в укрытии, угроза еще продолжается», — добавил Козицкий.



На данный момент известно о трех взрывах на двух объектах энергетики во Львовской области, позже уточнил глава ОВА.

Вчера Львов и область практически на день остались без электроэнергии в результате российского ракетного удара по энергетической инфраструктуре региона.