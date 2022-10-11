У Львові та області знову перебої з електрикою через ракетний обстріл

У Львові було чути вибухи, повідомив мер міста Андрій Садовий.



Він уточнив, що стався ракетний удар по об'єкту критичної інфраструктури міста. «Частина міста знову без електропостачання», — повідомив Садовий.



У свою чергу голова обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомив, що за попередньою інформацією війська РФ завдали удару по об'єкту енергетики у Львівській області.



«Львів та Львівщина: можливі перебої з електропостачанням. Після тривоги залучимо всі служби для оперативного відновлення роботи мережі. Перебуваєте в укритті, загроза ще продовжується», — додав Козицький.



Наразі відомо про три вибухи на двох об'єктах енергетики у Львівській області, пізніше уточнив голова ОВА.

Вчора Львів та область практично на день залишилися без електроенергії внаслідок російського ракетного удару по енергетичній інфраструктурі регіону.