Сотрудница ФСБ России и наемник «Вагнера» попросили убежище во Франции — СМИ

Работник ФСБ и член частной военной компании (ЧВК) «Вагнера» просят политическое убежище во Франции, рассказал изданию «The Insider» глава проекта Gulagu.net Владимир Осечкин.



В данный момент сотрудники ФСБ и ЧВК «Вагнера» дают показания, которые помогут международному расследованию военных преступлений РФ. По словам Осечкина, в показаниях речь идет о коррупционных схемах ФСБ и истории создания ЧВК «Вагнера» в качестве «филиала» главного разведывательного управления (ГРУ). Осечкин также уточнил, что еще нескольким сотрудникам российских спецслужб удалось покинуть страну — они также просят убежище и дают показания.



«Один человек имеет отношение к работе штаба и команде Пригожина, вторая — сотрудница ФСБ. Оба оказались в одном самолете и оба прислали, согласно правилам, свои посадочные талоны... Оба синхронно пошли запрашивать политическое убежище и международную защиту, это выглядело очень странно — каждый из них решил, что второй здесь по его душу. У французской полиции и службы безопасности аэропорта тоже возникли подозрения, ситуация нестандартная», — говорит собеседник «The Insider».



Осечкин выразил надежду, что у этих людей будет возможность сотрудничества с международным расследованием и они смогут дать показания в отношении Евгения Пригожина, который в сентябре признал, что является создателем «ЧВК Вагнера», и других лиц, имеющих отношение к режиму президента России Владимира Путина.



Также Осечкин рассказал, что один заграничный телеканал уже работает над материалом по показаниям одного из тех, кто сумел покинуть Россию и запросить политическое убежище.



«Могу сказать, что они касаются того, как было создано ЧВК «Вагнера» при минобороны РФ при ГРУ, как государство создало систему финансирования и снабжения ЧВК и как эти секретные подразделения участвовали в диверсионной работе на востоке Украины, непосредственно в Луганской области. У сотрудницы ФСБ достаточно серьезный инсайд, связанный с документооборотом, с большим количеством важной информации, которая будет поэтапно опубликована. Там и в связи с вторжением в Украину, и по происходящим в последнее время процессам по линии департамента контрразведки и министерства обороны», — уточнил Осечкин.



Глава проекта Gulagu.net акцентировал внимание на том, что Франция и другие страны Европы предоставляют политическое убежище и защиту не тем, кто «прибегает сдавать секреты». Политическое убежище предоставляется тем, кто действительно находится в опасности, рискует как свободой, так и жизнью.



«Когда члены путинской системы выходят из нее, они становятся врагами системы. Мы знаем множество примеров. Самое нашумевшее дело — дело Скрипалей, а также дело об убийстве Александра Литвиненко и т.д.», — напомнил Осечкин.



В завершении Осечкин рассказал, что среди тех, кто имеет отношение к режиму Путина, и сумел покинуть Россию, есть председатель одного из судов, который также дает показания.



«За последние месяцы ряд людей, которые имели прямое отношение к режиму Путина, покинули Россию, в одну из стран ЕС прилетел председатель одного из судов и дает достаточно подробные и последовательные показания о том, как ФСБ и администрация Путина поглотили независимую судебную систему и подчинили судей, превратив систему в филиал, который принимает трафаретные решения по телефонному звонку от кураторов», — сказал Осечкин.

Петербургского бизнесмена Евгения Пригожина называют «поваром Путина», так как его компания поставляет питание для управления делами президента РФ. Также Пригожина связывают с неформальной частной военной компанией «Вагнера». Сам Путин отрицал связь с Пригожиным и ЧВК «Вагнера».



Российское издание The Bell утверждало, что идея создать «ЧВК Вагнера» пришла Генштабу РФ еще в 2010 году и они предложили заняться этим Пригожину.



ЧВК «Вагнера» считается одним из наиболее боеспособных подразделений, участвующих в войне в Украине.