Співробітниця ФСБ Росії та найманець «Вагнера» попросили притулок у Франції — ЗМІ

Співробітниця ФСБ та член приватної військової компанії (ПВК) «Вагнера» просять політичного притулку у Франції, розповів виданню The Insider голова проєкту Gulagu.net Володимир Осєчкін.



Наразі співробітники ФСБ та ПВК «Вагнера» дають свідчення, які допоможуть міжнародному розслідуванню військових злочинів РФ. За словами Осєчкіна, у свідченнях йдеться про корупційні схеми ФСБ та історію створення ПВК «Вагнера» як «філії» головного розвідувального управління (ГРУ). Осєчкін також уточнив, що ще кільком співробітникам російських спецслужб вдалося залишити країну — вони також просять притулку та дають свідчення.



«Одна людина має відношення до роботи штабу та команди Пригожина, друга — співробітниця ФСБ. Обидва опинилися в одному літаку і обидва надіслали, згідно з правилами, свої посадкові талони... Обидва синхронно пішли вимагати політичного притулку та міжнародного захисту, це виглядало дуже дивно — кожен з них вирішив, що другий тут по його душу. У французької поліції та служби безпеки аеропорту теж виникли підозри, ситуація нестандартна», — каже співрозмовник The Insider.



Осєчкін висловив сподівання, що у цих людей буде можливість співпраці з міжнародним розслідуванням і вони зможуть дати свідчення щодо Євгена Пригожина, який у вересні визнав , що є власником ПВК «Вагнера», та інших осіб, які мають відношення до режиму президента Росії Володимира Путіна.



Також Осєчкін розповів, що один закордонний телеканал вже працює над матеріалом за свідченнями одного з тих, хто зумів залишити Росію та запросити політичний притулок.



«Можу сказати, що вони стосуються того, як було створено ПВК «Вагнера» при міноборони РФ при ГРУ, як держава створила систему фінансування та постачання ПВК і як ці секретні підрозділи брали участь у диверсійній роботі на сході України, безпосередньо на Луганщині. Співробітниця ФСБ має досить серйозний інсайд, пов'язаний з документообігом, з великою кількістю важливої інформації, яка буде поетапно опублікована. Там і у зв'язку з вторгненням в Україну, і за процесами, що відбуваються останнім часом, по лінії департаменту контррозвідки і міністерства оборони», — уточнив Осечкін.



Голова проєкту Gulagu.net наголосив на тому, що Франція та інші країни Європи надають політичний притулок та захист не тим, хто «біжить здавати секрети». Політичний притулок надається тим, хто справді перебуває в небезпеці, ризикує як свободою, так і життям.



«Коли члени путінської системи виходять із неї, вони стають ворогами системи. Ми знаємо багато прикладів. Найгучніша справа — справа Скрипалів, а також справа про вбивство Олександра Литвиненка тощо», — нагадав Осєчкін.



На завершення Осечкін розповів, що серед тих, хто має відношення до режиму Путіна, і зумів залишити Росію, є голова одного із судів, який також дає свідчення.



«За останні місяці низка людей, які мали пряме відношення до режиму Путіна, залишили Росію, в одну з країн ЄС прилетів голова одного із судів і дає досить докладні та послідовні свідчення про те, як ФСБ та адміністрація Путіна поглинули незалежну судову систему та підкорили суддів , перетворивши систему на філію, яка приймає трафаретні рішення по телефонному дзвінку від кураторів», — сказав Осєчкін.

Петербурзького бізнесмена Євгена Пригожина називають «кухарем Путіна», оскільки його компанія постачає харчування для керування справами президента РФ. Також Пригожина пов'язують із неформальною приватною військовою компанією «Вагнера». Сам Путін заперечував зв'язок із Пригожиним та ПВК «Вагнера».



Російське видання The Bell стверджувало , що ідея створити «ЧВК Вагнера» прийшла до Генштабу РФ ще в 2010 році і вони запропонували зайнятися цим Пригожину.



ПВК «Вагнера» вважається одним із найбільш боєздатних підрозділів, які беруть участь у війні в Україні.