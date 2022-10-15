Тяжелее всего под Бахмутом: Зеленский — о ситуации на фронте

Самая тяжелая ситуация сохраняется на Бахмутском направлении фронта на Донетчине. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в субботнем видеообращении.



Он отметил, что активные действия продолжаются на разных участках фронта.



«Очень тяжелая ситуация сохраняется на Донетчине и Луганщине, самая тяжелая — Бахмутское направление. Как и в предыдущие дни — держим позиции. В целом, на востоке и на юге делаем все, чтобы оккупанты чувствовали — у них нет перспектив», — сказал президент.



Зеленский подчеркнул, что кого бы россияне ни бросили воевать против украинской армии, это для них завершится только поражением.