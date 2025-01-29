В оккупированном Хрустальном на Луганщине загорелось транспортное депо: огонь уничтожил автобусы, пострадал водитель

Пожар в транспортном депо в оккупированном Хрустальном. Фото: МЧС России

28 января загорелось транспортное депо в оккупированном городе Хрустальный Луганской области. Об этом стало известно из сообщения МЧС России.



Тушение осложнялось высокой пожарной нагрузкой. Огонь уничтожил пять пассажирских автобусов. Пострадал 62-летний водитель. Его госпитализировали.



На месте работали 27 сотрудников МЧС и пять единиц техники. В итоге пожар потушили.

Напомним, что 13 декабря 2024 года в оккупированном Луганске произошел масштабный пожар на рынке, загорелись павильоны с автомобильными маслами.