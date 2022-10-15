Найважче під Бахмутом: Зеленський — про ситуацію на фронті

Найважча ситуація зберігається на Бахмутському напрямі фронту на Донеччині. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у суботньому відеозверненні.



Він зазначив, що активні дії продовжуються на різних ділянках фронту.



«Дуже важка ситуація зберігається на Донеччині та Луганщині, найважча — Бахмутський напрямок. Як і попередніми днями — тримаємо позиції. Загалом, на сході та на півдні робимо все, щоб окупанти відчували – у них немає перспектив», – сказав президент.



Зеленський наголосив, що кого б росіяни не кинули воювати проти української армії, це для них завершиться лише поразкою.