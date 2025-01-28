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На оккупированной Луганщине жители нескольких городов останутся без воды: это более 170 000 человек – ОВА

28 января 2025, 20:11

На оккупированной Луганщине жители нескольких городов останутся без воды: это более 170 000 человек – ОВА

С 29 января минимум на неделю более 170 000 человек останутся без воды в оккупированной Луганской области. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.

По его словам, это жители городов Кадиевка, Брянка, Голубовка, Сокологорск, Зоринск, Зимогорье, поселка Славяносербск и других населенных пунктов.

«Очередную аварию на магистральном водопроводе постараются ликвидировать до 3 февраля. Водопроводы на оккупированной в 2014 году территории все чаще становятся непригодными, потому что почти 11 лет к ним никто не прикасался, используя имеющиеся мощности. О подвозе питьевой или технической воды речи не идет», – рассказал Лысогор.

Напомним, что в центре оккупированного Луганска затопило подвалы домов.

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