На оккупированной Луганщине жители нескольких городов останутся без воды: это более 170 000 человек – ОВА

С 29 января минимум на неделю более 170 000 человек останутся без воды в оккупированной Луганской области. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.



По его словам, это жители городов Кадиевка, Брянка, Голубовка, Сокологорск, Зоринск, Зимогорье, поселка Славяносербск и других населенных пунктов.



«Очередную аварию на магистральном водопроводе постараются ликвидировать до 3 февраля. Водопроводы на оккупированной в 2014 году территории все чаще становятся непригодными, потому что почти 11 лет к ним никто не прикасался, используя имеющиеся мощности. О подвозе питьевой или технической воды речи не идет», – рассказал Лысогор.

Напомним, что в центре оккупированного Луганска затопило подвалы домов.