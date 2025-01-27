Армия РФ готовится в ближайшие дни захватить Торецк и начать наступление на Константиновку — ISW

После захвата Торецка российские оккупанты могут начать наступление на Константиновку. Карта DeepState

Российские оккупационные войска ведут активную подготовку к полному захвату Торецка в ближайшие дни. После этого они могут начать наступление на Константиновку. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что российские силы также могут попытаться использовать тактические успехи в районе Торецка и восточнее Покровска, чтобы ликвидировать украинское выступление юго-западнее Торецка.

«Военные РФ, вероятно, захватят Торецк в ближайшие дни. Они могут использовать захват Торецка для продвижения на запад вдоль трассы Т-05-16 Торецк — Константиновка в направлении южной точки украинского оборонного укрепления в Константиновке», — говорится в отчете ISW.

Российское командование может стремиться ликвидировать украинское выступление, чтобы укрепить свой южный фланг перед наступлением на Константиновку.

Эксперты ISW пишут, что захват Покровска был главной оперативной целью российского командования в Донецкой области с февраля 2024 года. Упор на захват Торецка может свидетельствовать об изменении оперативных ценностей российского командования.

Ранее сообщалось, что по данным она 27 января российские оккупанты продвинулись в городе Торецк, а также возле Андреевки и Новоелизаветовки Донецкой области.