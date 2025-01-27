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Армия РФ готовится в ближайшие дни захватить Торецк и начать наступление на Константиновку — ISW

27 января 2025, 12:42

Армия РФ готовится в ближайшие дни захватить Торецк и начать наступление на Константиновку — ISW

После захвата Торецка российские оккупанты могут начать наступление на Константиновку. Карта DeepState После захвата Торецка российские оккупанты могут начать наступление на Константиновку. Карта DeepState

Российские оккупационные войска ведут активную подготовку к полному захвату Торецка в ближайшие дни. После этого они могут начать наступление на Константиновку. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что российские силы также могут попытаться использовать тактические успехи в районе Торецка и восточнее Покровска, чтобы ликвидировать украинское выступление юго-западнее Торецка.

«Военные РФ, вероятно, захватят Торецк в ближайшие дни. Они могут использовать захват Торецка для продвижения на запад вдоль трассы Т-05-16 Торецк — Константиновка в направлении южной точки украинского оборонного укрепления в Константиновке», — говорится в отчете ISW.

Российское командование может стремиться ликвидировать украинское выступление, чтобы укрепить свой южный фланг перед наступлением на Константиновку. 

Эксперты ISW пишут, что захват Покровска был главной оперативной целью российского командования в Донецкой области с февраля 2024 года. Упор на захват Торецка может свидетельствовать об изменении оперативных ценностей российского командования.

Ранее сообщалось, что по данным она 27 января российские оккупанты продвинулись в городе Торецк, а также возле Андреевки и Новоелизаветовки Донецкой области.

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