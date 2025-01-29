ВСУ ударили снарядом Copperhead по укрытиям оккупантов в Херсонской области

ВСУ ударили снарядом Copperhead по укрытиям оккупантов. Фото: кадр из видео

Сегодня в сети появилось видео, как украинские военные нанесли артиллерийский удар управляемым боеприпасом Copperhead по бетонным укрытиям российских оккупантов на Херсонщине. Видео опубликовал телеграм-канал «Скадовський Захисник».



M712 Copperhead — высокоточный корректируемый артиллерийский снаряд калибра 155 мм с лазерным наведением на конечном участке траектории полета.



Несмотря на то, что снаряд несколько длиннее обычных артиллерийских снарядов такого калибра, может быть использован из различных артиллерийских установок, в частности M114, M109, M198, M777 и CAESAR.



В отчете Генерального штаба ВСУ отметили, что на Приднепровском направлении враг активных действий не проводил.

Напомним, сегодня пограничники FPV-дроном поразили российскую лодку на Юге Украины.