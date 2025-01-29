В оккупированной Горловке под обстрел попало отделение «МЧС»

В группировке «ДНР» заявили о ранении трех жителей оккупированной Горловки за среду 29 января.



В центре города снаряды упали на территорию военизированной горноспасательной части. Ранены два респираторщика. С минно-взрывной травмой доставили в больницу.



О разрушениях на территории режимного объекта не сообщается.



В Никитовском районе Горловки под обстрелом пострадала 45-летняя женщина.





Монумент «Мариуполь — город воинской славы» строят на площади между парком Петровского и заводоуправлением бывшего машиностроительного завода «Азовмаш».