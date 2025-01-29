На предприятиях под контролем «ЛНР» накопились миллионные долги по зарплатам

Работникам нескольких промышленных предприятий на оккупированной территории Луганской области задолжали несколько сотен миллионов рублей. В оккупационной администрации «ЛНР» заявили, что из «бюджета» выделили более 342 миллионов рублей, что погасить задолженность.



Речь идет о предприятиях: «Луганские полиметаллы», «Гипромашуглеобогащение», «Луганскуглеремонт», «Вторпромторг», «Химическое казенное объединение имени Г.И. Петровского», «Лутугинский научно-производственный валковый комбинат», «Юность», «Центральное конструкторское бюро машиностроения «Донец». Все они были захвачены оккупационными властями и переподчинены российским или луганским собственникам.



На этих предприятиях накопились долги по зарплате, страховым взносам, дополнительным выплатам, пособиям и компенсациям, больничным за период с октября 2015 по декабрь 2024 года.



Ранее оккупационная администрация «ЛНР» заявила, что от шахтеров спустя 10 лет поступают жалобы о задолженности по зарплатам на предприятиях «Луганскуголь» и «Донбассантрацит». Долги образовались на украинских государственных предприятиях в 2014–2015 годы, когда в регионе велись первые боевые действия. Группировка «ЛНР» ссылается на то, что эти предприятия не были зарегистрированы на оккупированной территории Луганщины. А информации о выплатах заработной платы в рамках украинской юрисдикции «ЛНР» не имеет.

Как сообщалось, работникам предприятия «Вагоностроительный завод» в оккупированной Кадиевке задолжали зарплату. Речь идет о 300 рабочих, которые в течение двух месяцев не получали заработную плату.