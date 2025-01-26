Главное за день: РФ ударила по Покровску и Константиновке. Украинские силы поразили НПЗ в Рязанской области

Общество



6 января 2025 года Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон №3703-IX, который регламентирует механизмы реализации прав граждан на участие в местном самоуправлении. Уже 8 января закон вступил в силу. Этот документ открывает новые возможности для участия жителей территориальных громад, организаций гражданского общества (ОГО) и внутренне перемещённых лиц (ВПЛ) в управлении местными делами.



Во временно захваченном Рубежном Луганской области функционируют всего четыре таксофона. Для большинства населения они являются единственным источником связи в городе. Об этом сообщил начальник Луганской ОВА Артем Лысогор.



В школах временно оккупированных городов профильные предметы преподают люди без высшего образования. Речь идет о Донецке, Луганске и Бердянске. Об этом рассказали активисты движения «Жовта стрічка».



Боевые действия



Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российская армия за неделю сбросила на Украину более 1200 авиабомб и запустила 750 беспилотников.



РФ ударила по Покровску и Константиновке: один человек погиб, еще четверо пострадали. Кроме того, в Константиновке повреждены многочисленные многоэтажки и частные дома.



Украинские военнослужащие повторно поразили НПЗ в Рязанской области. Кроме того, Силы обороны нанесли удар по передовому пункту управления РФ в Курской области. Результаты и масштабы повреждений уточняются.