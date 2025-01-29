«Символ оккупации»: в Мариуполе на площади захватчики возводят монумент с гербом РФ

Строительство монумента с гербом РФ в оккупированном Мариуполе. Фото: страница Мариупольского горсовета в Телеграм

Монумент «Мариуполь – город воинской славы» строят на площади между парком Петровского и заводоуправлением бывшего машиностроительного завода «Азовмаш». Об этом сообщили в пресс-службе Мариупольского городского совета.



Сейчас на площади напротив парка убрали старые плиты и начали обустройство фундамента. Территория строительства ограждена забором.



«К празднованию «9 мая» захватчики планируют возвести гранитную колонну на постаменте, увенчанную гербом России. Таким образом, монумент хотят сделать еще одним символом российской оккупации», – отметили в мэрии.

Напомним, что в учебнике «Военная история России» сфальсифицировали данные о жертвах войны на Донбассе.