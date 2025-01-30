«Шахтёр» проиграл «Боруссии» и выбыл из Лиги чемпионов. Фото: ФК Шахтер

«Шахтёр» уступил «Боруссии» Дортмунд (1:3) в заключительном туре Лиги чемпионов и завершил выступления в еврокубках этого сезона. Единственный гол за донецкий клуб на 50-й минуте забил бразильский полузащитник Марлон Гомес.



Донецкий клуб финишировал на 27-м месте среди 36 участников самого престижного клубного турнира Европы. «Горняки» одержали две победы, однажды сыграли вничью и потерпели пять поражений, набрав в общей сложности семь очков.



При этом даже победа не гарантировала бы выход в следующий этап, поскольку украинскому клубу не хватило бы 10 очков — последнее проходное место занял бельгийский «Брюгге», набравший 11 баллов.

Напомним, что по оценке платформы прикладной футбольной статистики Football Meets Data, украинская команда имела наименьшие шансы 0.1 % среди всех потенциальных участников в следующем раунде.