Учеба в оккупации: в школах захваченных городов профильные предметы преподают люди без высшего образования

В школах временно оккупированных городов профильные предметы преподают люди без высшего образования. Речь идет о Донецке, Луганске и Бердянске. Об этом рассказали активисты движения «Жовта стрічка».



В захваченных городах дефицит специалистов, россияне привлекают к образовательному процессу в общеобразовательных школах любых желающих. Для этого нужно пройти трехмесячный курс подготовки (один месяц, чтобы знать азы психологии, два — изучить профильный предмет).



«Поэтому получается, что детям физику, математику, биологию и другие важные предметы, требующие специальных знаний, могут преподавать абсолютно нетипичные к соответствующей науке люди», — говорится в сообщении.



Ранее мы писали, что в Мариуполе создают кадетские классы для милитаризации детей, оккупанты продолжают работу в направлении милитаризации и русификации детей на оккупированных территориях Украины.