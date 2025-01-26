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Учеба в оккупации: в школах захваченных городов профильные предметы преподают люди без высшего образования

26 января 2025, 13:31

Учеба в оккупации: в школах захваченных городов профильные предметы преподают люди без высшего образования

В школах временно оккупированных городов профильные предметы преподают люди без высшего образования. Речь идет о Донецке, Луганске и Бердянске. Об этом рассказали активисты движения «Жовта стрічка».

В захваченных городах дефицит специалистов, россияне привлекают к образовательному процессу в общеобразовательных школах любых желающих. Для этого нужно пройти трехмесячный курс подготовки (один месяц, чтобы знать азы психологии, два — изучить профильный предмет).

«Поэтому получается, что детям физику, математику, биологию и другие важные предметы, требующие специальных знаний, могут преподавать абсолютно нетипичные к соответствующей науке люди», — говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что в Мариуполе создают кадетские классы для милитаризации детей, оккупанты продолжают работу в направлении милитаризации и русификации детей на оккупированных территориях Украины. 

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