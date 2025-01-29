Армия РФ захватила Великую Новоселку в Донецкой области — DeepState

Российские военные оккупировали Великую Новосёлку в Донецкой области. Карта DeepState

Российские оккупационные войска захватили поселок Великая Новоселка Волновахского района Донецкой области. Об этом сообщили аналитики проекта DeepState.

«Враг оккупировал Великую Новоселку», — говорится в сообщении.

Аналитики также внесли изменения в карту боев. Великая Новоселка сейчас находится в красной зоне — это означает, что контроль над населенным пунктом перешел к российским оккупантам.

Кроме того, по данным экспертов DeepState, агрессор продвинулся возле Песчаного, Надеждинки, Андреевки и Барановки.

В то же время в последней сводке Генерального штаба ВСУ информации об оккупации ВС РФ Великой Новоселки не было. Также в сводке ни разу не упоминался этот населенный пункт.