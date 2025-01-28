Главное за день: В РФ презентовали «военный учебник истории». Люди выходят из Покровска пешком

Политика



Несмотря на отказ Берлина от прямых поставок российского сжиженного природного газа (СПГ), немецкая государственная энергетическая компания Sefe в прошлом году закупила 58 танкеров с российским СПГ через французский порт Дюнкерк — это в шесть раз больше, чем в 2023 году, сообщает британское издание Financial Times.



В разрыве телекоммуникационного кабеля между Швецией и Латвией, проложенного по дну Балтийского моря, подозревают сухогруз «Вежен». Судно ходит под флагом Мальты, но принадлежит к так называемому «теневому флоту» Путина. Сейчас оно задержано в Карлскроне: шведские власти проводят расследование нового инцидента.



Общество



В России презентовали новый учебник «Военная история России», редактором которого выступил Владимир Мединский. В книге утверждается, что за 2014-2022 годы на оккупированных Донетчине и Луганщине от обстрелов погибло более 8 тысяч мирных жителей. Однако, если собрать данные по Донецкой и Луганской областях в их изначальных границах — то погибших с 2014 по 2022 год включительно будет в разы больше. Ведь по самым консервативным оценкам в одном только Мариуполе погибло от 20 000 человек.



В Покровске за последнюю неделю стало больше мест, куда не могут проехать ГСЧС и эвакуационные автомобили. По словам главы Покровской ГВА Сергея Добряка, на эвакуацию жителям таких районов приходится выходить пешком.



Боевые действия



Армия РФ дважды за день ударила по Константиновке: два человека получили ранения, в городе повреждены две многоэтажки, девять гаражей и автомобиль. В Покровске войска РФ атаковали дроном гражданский автомобиль, убив одного и ранив двух человек. Два человека пострадали в Харькове из-за налета российских дронов ночью.



Согласно данным аналитиков DeepState, армия РФ продвинулась возле села Дачное. Также захватчики продвинулись вблизи сел Андреевка, Славянка и Новоандрееевка на Донетчине.



Российские военнослужащие атакуют позиции Сил обороны на Краматорском и Торецком направлениях. В частности, продолжаются тяжелые бои в городской застройке Часового Яра и Торецка Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе ОСГВ «Хортица».