Силы РФ ночью вели обстрелы на фронте в Покровском и Бахмутском районах

Этой ночью в Донецкой области российские силы вели обстрелы на участках фронта в Покровском и Бахмутском районах. Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.



«В Покровском районе больше всего пострадала Кураховска громада: четыре раза была обстреляна Ильинка, два раза — Анновка. Повреждены пять домов и линии электропередач. Также были единичные прилеты по старой части Авдеевки», — уточнил Кириленко.



По его словам, в Бахмутском районе оккупанты стреляли по окрестностям сел Торецкой, Соледарской и Светлодарской громад. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.



Напомним, на подконтрольной украинским властям части Донецкой области за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны российских сил погибли семь мирных жителей. Еще 13 были ранены.



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