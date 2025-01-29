Дроны ВСУ уничтожили машины оккупантов, переданные волонтёрами РФ

Дроны ВСУ уничтожили машины оккупантов. Фото: кадр из видео

Украинские дроны уничтожили автомобили, переданные российским оккупантам кубанскими волонтёрами. Об этом говорится в описании к видео, опубликованном в телеграм-канале Para Pax.



Российские военные подчёркивают, что техника на фронте не продержится долго, если не будет оснащена всенаправленным детектором БПЛА «Булат».

Дроны ВСУ уничтожили машины оккупантов. Фото: кадр из видео

В свою очередь, в Генштабе ВСУ сообщили, что за минувшие сутки нашим военным удалось ликвидировать 97 единиц автомобильной техники и 3 единицы специальной техники оккупантов.

Напомним, пограничники FPV-дроном также уничтожили лодку оккупантов на юге Украины.