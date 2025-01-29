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Зеленский рассказал, какие направления Украина сейчас финансирует без помощи США

29 января 2025, 21:57

Зеленский рассказал, какие направления Украина сейчас финансирует без помощи США

Украина проводит аудит приостановленных направлений помощи от Соединенных Штатов Америки, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Именно на гуманитарных направлениях и социальных, на безопасности должно быть больше нашей и европейской активности. Чтобы сейчас, пока идет наработка новой американской политики, мы поддержали людей», — сказал президент  в вечернем обращении.

Он заслушал начальный доклад вице-премьер-министра по восстановлению Украины — министра развития общин и территорий Алексея Кулебы и заместителя руководителя Офиса президента Виктора Микиты относительно критически важных программ, которые сейчас приостановлены, а ранее финансировались за счет американской поддержки.

«Некоторые ключевые вещи я уже поручил делать за внутренние наши средства, а также — говорить с европейцами. Энергетика — были программы по распределенной генерации, другие программы устойчивости для украинских громад, для городов и сел. Второй вопрос — это ветеранские проекты, которых много было, и есть, и будет в регионах, в общинах наших. Ветеранские хабы, линии поддержки, помощь в создании собственных бизнесов ветеранами», — сказал Зеленский.

Пресс-секретарь Белого Дома Каролин Ливит опровергла информацию, распространенную в СМИ об отмене замораживания федеральной финансовой помощи.

Напомним, ранее американское издание The New York Times сообщило, что военная помощь США для Украины приостановлена минимум на 90 дней.

Владимир Зеленский заявил, что решение Госдепа по заморозке иностранной помощи не повлияет на поставки оружия в Украину.

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