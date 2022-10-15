ВСУ отбили атаки оккупантов в районах 11 населенных пунктов на Донетчине

С начала текущих суток оккупанты нанесли 4 ракетных и 17 авиационных ударов по территории Украины, совершили до 10 обстрелов из РСЗО. Украинские военные отбили ряд атак россиян на Донетчине. Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Ударам противника подверглись объекты и мирные жители более 20 населенных пунктов. Среди них — Константиновка, Белогорье, Ивановка, Никополь, Бахмут, Соледар, Яковлевка, Давыдов Брод и Наливайковка.
«В зону поражения попали инфраструктурные объекты на территории Запорожской, Киевской и других областей. Для ударов противник использовал крылатые, авиационные и зенитные управляемые ракеты. Кроме того, враг продолжает использовать беспилотные летательные аппараты иранского производства "Shahed-136"», — говорится в сводке.
Оккупанты совершали обстрелы:
«Подразделения Сил обороны Украины отразили атаки противника в районах населенных пунктов Новосадово на Краматорском направлении, Яковлевка, Берестово, Бахмут, Бахмутское и Опытное на Бахмутском направлении, Красногоровка, Невельское, Первомайское, Марьинка и Победа на Авдеевском направлении», — сообщили в Генштабе.
Отмечается, что авиация Сил обороны в течение суток нанесла 30 ударов. Подтверждено поражение 23 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 7 позиций зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, подразделения противовоздушной обороны сбили 6 БПЛА и один вертолет оккупантов.
Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки поразили пять пунктов управления, семь районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, три склада боеприпасов оккупантов, а также позиции вражеской артиллерии и другие важные военные цели.
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