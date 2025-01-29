На оккупированной Донетчине россияне заманивают детей в пророссийские организации, а затем держат там угрозами — «Жовта стрічка»

На временно оккупированной Донецкой области российские захватчики с помощью деньг заманивают детей в различные «пионерские» организации, а затем держат там угрозами. Об этом передает телеграм-канал «Жовта стрічка».



Украинцы на временно оккупированных территориях, причастные к образовательной сфере, подтвердили эту информацию.



В частности, россияне школьников и студентов поощряют вступать в различные пророссийские организации и объединения, обещая денежные выплаты. За одну серию акций детям предлагают по 1000 рублей.



Затем, если ребенок не проявляет достаточно политической активности и «патриотизма», его начинают обвинять в «инакомыслии», кроме того, оккупанты угрожают ему и его семье.



Ранее мы писали, что в школах временно оккупированных городов профильные предметы преподают люди без высшего образования. Речь идет о Донецке, Луганске и Бердянске.