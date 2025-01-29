ВСУ ударили по десяткам военных РФ, которые выдвигались на штурм села под Покровском: кадры

Удар по российским военным под Покровском. Фото: кадр из видео

29 января на западных окраинах села Нововасилевка Донецкой области 59-я штурмовая бригада ВСУ ударила по российским военным, которые решили совершить штурм. Об этом сообщили аналитики DeepState.



Около 70 оккупантов собрались в ангаре и начали выдвижение колонной в сторону села Успеновка для дальнейшего штурма.



«Это ярко демонстрирует превосходство противника в живой силе в этой точке. Из Нововасилевки противник активно штурмует позиции украинских военных в Успеновке. Происходит постоянное скопление врага, образуя постоянное давление, что затрудняет работу бойцам Сил обороны, но они сдерживают эту «орду» всеми усилиями», – заявили в DeepState.

Напомним, что армия РФ пыталась прорвать оборону на Северском направлении, ВСУ уничтожили танки и бронемашины россиян.