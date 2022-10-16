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Обстреляли критическую инфраструктуру: В Сумской области аварийные отключения электричества

16 октября 2022, 22:56

Обстреляли критическую инфраструктуру: В Сумской области аварийные отключения электричества

Российские оккупанты сегодня в течение дня нанесли ряд ударов по приграничным громадам Сумской области, под обстрел попали объекты критической инфраструктуры. Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

«В результате сегодняшних обстрелов со стороны России снова имеем аварийные отключения по области. Пока не хватает мощностей для Шосткинского района. Энергетики пытаются стабилизировать сеть, но для ускорения процесса им нужна наша помощь. Следует ограничить потребление электроэнергии сегодня до конца суток и завтра с 8 до 11 утра», — написал Живицкий в Тelegram.

Он рассказал о ситуации с обстрелами: под огонь оккупантов из минометов, «Градов» и авиации попали Белопольская, Великописаревская, Краснопольская громады.   

«В результате одного из обстрелов Белопольской громады повреждена критическая инфраструктура. Обесточен ряд населенных пунктов громады, по состоянию на 18:00 было 2151 отключенных абонентов, на 20:00 осталось 1030. Энергетики работают», — сообщил глава области.

По его информации, в результате обстрелов обошлось без жертв, повреждено гражданское аграрное предприятие.

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