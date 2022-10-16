Президент Владимир Зеленский призвал украинцев ограничить потребление электроэнергии в часы пиковой нагрузки на энергосистему страны.



«Из-за российского ракетного террора в некоторых городах и районах Украины энергетикам приходится ограничивать поставки электричества — чтобы стабильно работала вся система. Но таких стабилизационных отключений можно не делать, если мы все в Украине сознательно будем относиться к своему потреблению в пиковые часы. Это незначительная вещь для быта каждого человека — однако очень значима в пределах всей энергосистемы», — сказал Зеленский в видеообращении в воскресенье, 16 октября.



По его словам, в эту субботу жители Черниговской области ограничили свое потребление электричества на 20%. В целом же по стране — в среднем на 10%, но Киев и область — только на 7%.



«Пожалуйста, сделайте больше — если у вас есть такая возможность. С 17 до 23 часов мы должны сократить наше потребление электричества. Это такой шаг, который вместе с другими обеспечит поражение российским террористическим планам», — подчеркнул президент.