Утром армия РФ обстреляла артиллерией объекты инфраструктуры Сумской области

Сегодня утром российская армия дважды из артиллерии обстреляла объекты инфраструктуры в Сумской области. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.



«Сегодня на 7 утра в области без электроснабжения оставалось 247 потребителей. Но пока есть, к сожалению, еще два вражеских артиллерийских прилета с территории России по объектам инфраструктуры. В Сумском и Шосткинском районах – аварийное отключение электроэнергии», - написал он.

Также Живицкий отметил, что графики веерных отключений обнародуют, как только будет возможность составить их с технической точки зрения.

Ранее в компании «Энергоатом» сообщили, что Запорожская АЭС оказалась полностью обесточенной из-за обстрела российскими войсками подстанции «Днепровская» в Днепропетровской области.