Обстріляли критичну інфраструктуру: На Сумщині аварійні відключення електрики

16 жовтня 2022, 22:56

Обстріляли критичну інфраструктуру: На Сумщині аварійні відключення електрики

Російські окупанти сьогодні протягом дня завдали низки ударів по прикордонних громад Сумської області, під обстріл потрапили об'єкти критичної інфраструктури. Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

«Внаслідок сьогоднішніх обстрілів із боку Росії знову маємо аварійні відключення по області. Поки що не вистачає потужностей для Шосткинського району. Енергетики намагаються стабілізувати мережу, але для прискорення процесу їм потрібна наша допомога. Слід обмежити споживання електроенергії сьогодні до кінця доби та завтра з 8 до 11 ранку», — написав Живицький у Тelegram.

Він розповів про ситуацію з обстрілами: під вогонь окупантів із мінометів, «Градів» та авіації потрапили Білопільська, Великописарівська, Краснопільська громади.

«Внаслідок одного з обстрілів Білопільської громади пошкоджено критичну інфраструктуру. Знеструмлено низку населених пунктів громади, станом на 18:00 було 2151 відключених абонентів, на 20:00 залишилося 1030. Енергетики працюють», — повідомив голова області.

За його інформацією, внаслідок обстрілу обійшлося без жертв, пошкоджено цивільне аграрне підприємство.

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