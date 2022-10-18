Сини й дочка Кадирова побували у Маріуполі та Донецьку

Троє синів та донька очільника Чечні Рамзана Кадирова побували в окупованих Маріуполі та Донецьку. Про це повідомив Кадиров.



«Міністр культури Чеченської Республіки Айшат Кадирова під час поїздки нашої делегації на Донбас з великою цікавістю ознайомилася зі станом Донецького державного академічного театру опери та балету імені Анатолія Борисовича Солов'яненка», — написав очільник Чечні.



За його словами, її супроводжували Ахмат, Елі, Адам Кадирови, а також міністр ЧР з питань національної політики, зовнішніх зв'язків, друку та інформації Ахмед Дудаєв. Делегація з Чечні зокрема відвідувала місця дислокації чеченських підрозділів та сектори несення служби в районі Маріуполя.

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