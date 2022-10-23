Разбито почти все: Как выживают освобожденные села на границе Донетчины и Харьковщины

Села Яцковка и Рубцы находятся на границе Донецкой и Харьковской областей. Украинские военные освободили их около месяца назад. Как сейчас живут оставшиеся здесь люди — видели журналисты «Новостей Донбасса».



Село Яцковку на левом берегу реки Оскол ВСУ освободили 17 сентября. Местные жители понемногу приходят в себя, хоть и осталось их здесь немного.



Житель Яцковки Александр провел в оккупации все время. Говорит, бои здесь были страшные, кроме того заминированы многие улицы и леса в округе и населенных пунктах поблизости — в Сосновом, Студенке, Александровке.



«Две недели в подвале просидели, пока все летало тут. Страшно было, страшно», — говорит мужчина.



Дома многих людей, базы отдыха, которых здесь на берегу Оскола было много, пансионаты — горело все, вспоминает Александр. Дома части местных жителей уничтожены, и самый сложный вопрос здесь — как пережить зиму. Готовят печки-буржуйки, запасаются дровами.



По словам местных, в селе осталось около 50 человек. Несмотря на отсутствие воды, света и газа, эвакуироваться они не хотят.



«Мне уже некуда ехать. Да нам продукты привозят. Только единственное, что одежду не привозят. А так все нормально», — говорит житель Яцковки Александр.



В селе разбито практически все. Это типичная картина для освобожденных населенных пунктов: брошенная техника, воронки от снарядов, пепелища чьих-то домов. Восстановить подачу света воды и газа сюда будет проблематично. Но люди не теряют надежду на возвращение мирной жизни.