ВСУ уже освободили 7 сел на Луганщине

ВСУ продолжили наступление на Луганщине, освободив село Стельмаховка. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.



«Уже официально: село Стельмаховка Коломыйчиской сельской общины Сватовского района Луганской области освобождено от российских оккупантов», — написал он.



Гайдай отметил, что ВСУ уже освободили 7 населенных пунктов в Луганской области. Первой освободили Грековку.



«Несмотря на резонанс в Интернет-сообществе, мы не сразу сообщили об изгнании оккупантов из этого населенного пункта. В то время там еще продолжались стабилизационные меры. Как и в других селах, в которые вошли наши военные. В настоящее время все семь населенных пунктов полностью контролируются Украиной», — написал Гайдай.



Он перечислил освобожденные населенные пункты:

- село Новолюбовка Краснореченской поселковой общины Сватовского района;

- село Невское Краснореченской поселковой общины Сватовского района;

- село Грековка Краснореченской поселковой общины Сватовского района;

- село Новоегоровка Коломыйчицкой сельской общины Сватовского района;

- село Надежда Коломыйчицкой сельской общины Сватовского района;

- село Андреевка Коломыйчицкой сельской общины Сватовского района;

- село Стельмаховка Коломыйчицкой сельской общины Сватовского района.