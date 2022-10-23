Розбито майже все: Як виживають звільнені села на кордоні Донеччини та Харківщини

Села Яцківка та Рубці знаходяться на кордоні Донецької та Харківської областей. Українські військові звільнили їх близько місяця тому. Як зараз живуть люди, що залишилися тут, — бачили журналісти «Новин Донбасу».



Село Яцківку на лівому березі річки Оскол ЗСУ звільнили 17 вересня. Місцеві жителі потроху приходять до тями, хоч і залишилося їх тут небагато.



Мешканець Яцківки Олександр провів в окупації весь час. Каже, бої тут були страшні, крім того заміновано багато вулиць та лісів в окрузі та населених пунктах поблизу — у Сосновому, Студенці, Олександрівці.



«Два тижні у підвалі просиділи, поки все літало тут. Страшно було, страшно», — каже чоловік.



Будинки багатьох людей, бази відпочинку, яких тут на березі Оскола було багато, пансіонати горіло все, згадує Олександр. Будинки частини місцевих жителів знищені, і найскладніше питання тут — як пережити зиму. Готують грубки-буржуйки, запасаються дровами.



За словами місцевих, у селі залишилося близько 50 людей. Незважаючи на відсутність води, світла та газу, евакуюватися вони не хочуть.



«Мені вже нікуди їхати. Та нам продукти привозять. Лише єдине, що одяг не привозять. А так все нормально», — каже мешканець Яцківки Олександр.



У селі розбито практично все. Це типова картина для звільнених населених пунктів: покинута техніка, вирви від снарядів, попелища чиїхось будинків. Відновити подачу світла води та газу сюди буде проблематично. Але люди не втрачають надію на повернення мирного життя.