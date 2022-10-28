Оккупанты оскверняют символ мира в Мариуполе — горсовет

Российские оккупанты продолжают осквернять символы Мариуполя. Об этом сообщили в Мариупольском городском совете.



«Теперь они принялись за наших голубей на площади Свободы. Обворачивают их в какую-то алюминиевую пленку», — говорится в сообщении.



В Мариупольском горсовете напомнили, что создавали этих голубей, как символ каждого региона Украины и мира, предположив, что теперь оккупанты превратят их в воронов.

21 октября в Мариупольском городском совете сообщили, что оккупанты открыли в городе «огромный морг» из-за большого количества смертей.