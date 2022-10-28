Окупанти паплюжать символ миру в Маріуполі — міськрада

Російські окупанти продовжують паплюжити символи Маріуполя. Про це повідомили у Маріупольській міській раді.



«Тепер вони взялися за наших голубів на площі Свободи. Обертають їх у якусь алюмінієву плівку», — йдеться у повідомленні.



У Маріупольській міськраді нагадали, що створювали цих голубів, як символ кожного регіону України та миру, припустивши, що тепер окупанти перетворять їх на воронів.

21 жовтня у Маріупольській міській раді повідомили, що окупанти відкрили в місті «величезний морг» через велику кількість смертей.