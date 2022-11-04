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На Харьковщине мужчина подорвался на мине, его госпитализировали

04 ноября 2022, 09:39

На Харьковщине мужчина подорвался на мине, его госпитализировали

Вчера в Изюме на мине подорвался 69-летний мужчина. С травмами средней тяжести его госпитализировали в больницу. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

Кроме этого, в Чугуеве в пятницу, около 4 часов утра зафиксировали четыре попадания на открытой территории, без жертв.

В целом за минувшие сутки российские оккупационные войска наносили удары по населенным пунктам Купянского, Изюмского и Чугуевского районов Харьковской области.

«В Купянске в результате обстрела горела пристройка к жилому дому. После обстрела в 11 часов в Купянске возник пожар на крыше админздания фермерского хозяйства. Около полуночи в Савинской общине Изюмского района оккупанты попали в частный дом. Без пострадавших», - сообщил глава ОВА.

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