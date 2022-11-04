На Харьковщине мужчина подорвался на мине, его госпитализировали

Вчера в Изюме на мине подорвался 69-летний мужчина. С травмами средней тяжести его госпитализировали в больницу. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.



Кроме этого, в Чугуеве в пятницу, около 4 часов утра зафиксировали четыре попадания на открытой территории, без жертв.



В целом за минувшие сутки российские оккупационные войска наносили удары по населенным пунктам Купянского, Изюмского и Чугуевского районов Харьковской области.



«В Купянске в результате обстрела горела пристройка к жилому дому. После обстрела в 11 часов в Купянске возник пожар на крыше админздания фермерского хозяйства. Около полуночи в Савинской общине Изюмского района оккупанты попали в частный дом. Без пострадавших», - сообщил глава ОВА.