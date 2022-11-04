На Харківщині чоловік підірвався на міні, його госпіталізували

04 листопада 2022, 09:39

На Харківщині чоловік підірвався на міні, його госпіталізували

Вчора в Ізюмі на міні підірвався 69-річний чоловік. Із травмами середньої тяжкості його госпіталізували до лікарні. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Крім цього, у Чугуєві у п'ятницю, близько 4 години ранку зафіксували чотири влучення на відкритій території, без жертв.

Загалом минулої доби російські окупаційні війська завдавали ударів по населених пунктах Куп'янського, Ізюмського та Чугуївського районів Харківської області.

«У Куп'янську внаслідок обстрілу горіла прибудова до житлового будинку. Після обстрілу об 11 годині у Куп'янську виникла пожежа на даху адмінбудівлі фермерського господарства. Близько опівночі у Савинській громаді Ізюмського району окупанти влучили у приватний будинок. Без постраждалих», – повідомив голова ОВА.

Ще за темою

Місця
Харківська область Ізюм
Інше
міни

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
11:22
В Енергодарі окупанти проводять «перепис населення»
09:38
«ДНР» заявила про одну загиблу та десять поранених за добу
08:56
Окупанти закрили вʼїзд до Кремінної, у місті закінчуються продукти
08:45
Центр Макіївки потрапив під обстріл, загинула жінка
01:44
Ситуація у Бахмуті, обстріли Донецька та Горлівки — главное за день ►
22:58
Росія завершила евакуацію з Херсона: Що далі ►
22:31
В угрупуванні «ЛНР» з'явився командир корпусу із Чечні
15:25
Окупанти вивозять на територію РФ сонячні електростанції Херсонщини
15:17
Мобілізацію в Росії продовжать: Що вона змінить на фронті ►
15:10
У Маріуполі окупанти посилили фільтраційні заходи
13:35
Голова «ДНР» оголосив про обмін полоненими за формулою «107 на 107»
11:03
Російські війська незабаром покинуть Херсон, заявив Стремоусов. З будівлі ОДА зник прапор РФ
10:57
«Почався зворотний відлік часу»: Запорізька АЕС повністю знеструмлена
10:09
«ДНР» назвала кількість загиблих від обстрілів за добу
09:31
Центр Донецька під обстрілом, «прильоти» в районі «Ізумруду» та травматології
Всі новини
11:22
В Енергодарі окупанти проводять «перепис населення»
10:58
Оперативна ситуація на Донеччині: Найбільше постраждав Покровськ
10:39
СБУ затримала депутата, який вивозив у РФ зерно із Харківської області
10:15
Кабмін призначив Чернишова головою «Нафтогазу»
10:10
Удар по Запорізькій області: Пошкоджено газову трубу на відкритій території
10:01
Війська РФ завдали ракетного удару по Миколаєву
09:52
У Покровській МВА показали наслідки вчорашнього обстрілу
09:39
На Харківщині чоловік підірвався на міні, його госпіталізували
09:38
«ДНР» заявила про одну загиблу та десять поранених за добу
09:17
В «Укренерго» розповіли, у яких областях обмежуватимуть електропостачання у п'ятницю
08:56
Окупанти закрили вʼїзд до Кремінної, у місті закінчуються продукти
08:45
Центр Макіївки потрапив під обстріл, загинула жінка
08:33
Російські війська атакували 4 громади Дніпропетровської області
08:21
Вісім людей загинули через обстріли Донецької області, ще 14 — поранено
01:44
Ситуація у Бахмуті, обстріли Донецька та Горлівки — главное за день ►
Всі новини
ВІДЕО
Ситуація у Бахмуті, обстріли Донецька та Горлівки — главное за день ►
04 листопада, 01:44
Росія завершила евакуацію з Херсона: Що далі ►
03 листопада, 22:58
Мобілізацію в Росії продовжать: Що вона змінить на фронті ►
03 листопада, 15:17

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

 

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама