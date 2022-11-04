На Харківщині чоловік підірвався на міні, його госпіталізували

Вчора в Ізюмі на міні підірвався 69-річний чоловік. Із травмами середньої тяжкості його госпіталізували до лікарні. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.



Крім цього, у Чугуєві у п'ятницю, близько 4 години ранку зафіксували чотири влучення на відкритій території, без жертв.



Загалом минулої доби російські окупаційні війська завдавали ударів по населених пунктах Куп'янського, Ізюмського та Чугуївського районів Харківської області.



«У Куп'янську внаслідок обстрілу горіла прибудова до житлового будинку. Після обстрілу об 11 годині у Куп'янську виникла пожежа на даху адмінбудівлі фермерського господарства. Близько опівночі у Савинській громаді Ізюмського району окупанти влучили у приватний будинок. Без постраждалих», – повідомив голова ОВА.