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Пушилин заявил, что «ДНР» не будет менять режим комендантского часа

22 октября 2022, 11:24

Пушилин заявил, что «ДНР» не будет менять режим комендантского часа

Группировка «ДНР» не будет менять режим комендантского часа в связи с «военным положением», которое ввел президент РФ Владимир Путин на оккупированных украинских территориях.

Сепаратистский сайт «ДАН» передает заявление главы группировки Дениса Пушилина.

«По комендантскому часу ничего пока не меняется. Я считаю целесообразным тот режим, который у нас установлен относительно комендантского часа, оставить», — сказал он.

Комендантский час группировка ввела в 2014 году. Сейчас передвижение по городу ограничено в ночное время с понедельника по пятницу. В выходные дни комчас не действует.

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