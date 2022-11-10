Виправдання та бездіяльність — Пушилін про роботу «чиновників ДНР»

У угрупованні «ДНР» звільнятимуть співробітників окупаційної адміністрації за неякісну роботу, а також наберуть «додаткових віце-прем'єрів». Про це повідомив голова угруповання «ДНР» Денис Пушилін.



За його словами, нинішні «чиновники ДНР» тільки те й роблять, що виправдовуються і не діють. Таких «управлінців» звільнять, на їхнє місце візьмуть тих, хто проявив себе, але не в роботі, а у конкурсі «Лідери відродження».



Пушилін також заявив, що зараз угруповання «ДНР» аналізує роботу співробітників окупаційної адміністрації, але не уточнив, за якими критеріями проводитиметься відбір «кадрів».

На початку вересня на окупованій частині Донецької області спалахнули два великі скандали через воду. В одному інциденті взяв участь так званий представник адміністрації Кіровського району, в другому — голова окупаційної адміністрації Волноваського району.