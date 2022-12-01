«ДНР»: В Горловке погибла женщина

В оккупированной Горловке в результате обстрела погибла мирная жительница.



Как заявил «мэр» города при группировке «ДНР» Иван Приходько, женщина 1975 года рождения погибла по улице Новозаводской в поселке Гольмовском.

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