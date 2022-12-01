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«ДНР»: У Горлівці загинула жінка

01 грудня 2022, 16:22

«ДНР»: У Горлівці загинула жінка

В окупованій Горлівці через обстріл загинула мирна мешканка.

Як заявив «мер» міста при угрупуванні «ДНР» Іван Приходько, жінка 1975 року народження загинула на вулиці Новозаводській у селищі Гольмівському.

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