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Окупанти у Макіївці роздають повістки у черзі за водою — ЦНС

04 грудня 2022, 12:12

Окупанти у Макіївці роздають повістки у черзі за водою — ЦНС

Росіяни роздають повістки на пунктах видачі води в окупованій Макіївці Донецької області. Про це повідомив Центр Національного спротиву.

«У тимчасово окупованій Макіївці немає централізованої подачі води, натомість окупанти роздають її у пляшках. Для отримання води необхідно пред'явити паспорт із пропискою або свідоцтво про народження. У чоловіків також перевіряють наявність позначки про постановку на облік у військкоматі», — йдеться у повідомленні.

Деякі чоловіки отримували повістки у черзі за водою. Зазначається, що окупанти використовують кризу в регіоні як метод виявлення чоловіків для поповнення свого війська.

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