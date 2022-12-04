Окупанти у Макіївці роздають повістки у черзі за водою — ЦНС

Росіяни роздають повістки на пунктах видачі води в окупованій Макіївці Донецької області. Про це повідомив Центр Національного спротиву.



«У тимчасово окупованій Макіївці немає централізованої подачі води, натомість окупанти роздають її у пляшках. Для отримання води необхідно пред'явити паспорт із пропискою або свідоцтво про народження. У чоловіків також перевіряють наявність позначки про постановку на облік у військкоматі», — йдеться у повідомленні.



Деякі чоловіки отримували повістки у черзі за водою. Зазначається, що окупанти використовують кризу в регіоні як метод виявлення чоловіків для поповнення свого війська.