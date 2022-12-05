Минобороны РФ обвинило Украину в атаке на два военных аэродрома

Министерство обороны России обвинило Украину в утренней атаке на военные аэродромы «Дягилево» в Рязанской области и «Энгельс» в Саратовской области. Об этом говорится в сообщении ведомства.



Согласно сообщению МО РФ, в результате атаки погибли трое российских военнослужащих и ранены четверо военнослужащих.



Там утверждают, что «были совершены попытки нанесения ударов реактивными беспилотными летательными аппаратами советского производства». Но якобы «средствами противовоздушной обороны воздушно-космических сил России, летевшие на малой высоте украинские БПЛА были перехвачены».



«В результате падения и взрыва на российских аэродромах обломков реактивных беспилотников была незначительно повреждена обшивка корпуса двух самолетов», — добавили в МО РФ.



В Минобороны РФ добавили, что, несмотря на атаку украинских беспилотников на два аэродрома, сегодня по Украине «был нанесен массированный удар высокоточным оружием воздушного и морского базирования».



Утверждается, что удары наносились по системе военного управления и связанным с ними объектам оборонного комплекса, узлов связи, энергетики и воинских частей Украины.



В МО РФ утверждают, что цель удара достигнута и якобы «все назначенные 17 объектов поражены».



Ранее командование воздушных сил ВСУ заявило, что было сбито более 60 российских ракет из порядка 70 выпущенных.



Выпущенные российскими войсками ракеты попали в энергетические объекты в трех областях Украины, в ряде регионов применены экстренные отключения энергоснабжения.