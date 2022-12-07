Путін заявив, що проводити нову хвилю мобілізації в РФ «немає сенсу»

150 тисяч мобілізованих росіян перебувають на полігонах та у навчальних центрах Міноборони РФ — це так званий бойовий резерв. А нову хвилю мобілізації в Росії проводити «немає сенсу». Про це заявив очільник РФ Володимир Путін під час онлайн-зустрічі з членами Ради з прав людини при президентові Росії.



За його словами, наразі половина мобілізованих — 150 тисяч осіб — перебувають у зоні бойових дій в Україні. Путін стверджує, що із цих 150 тисяч 77 тисяч перебувають у бойових підрозділах. Інші — на других-третіх рубежах, виконують функції територіальної оборони чи проходять додаткову підготовку.



«В цих умовах розмови про якісь додаткові мобілізаційні заходи не мають сенсу», — наголосив президент РФ.



Крім того, він визнав, що у зоні так званої «спецоперації» були проблеми.



«Вони можуть виникати й зараз, треба аналізувати ситуацію та мати зворотний зв'язок», — сказав російський президент.



Також він прокоментував проблеми з екіпіруванням військових.



«Мені здавалося, що все вже вирішено. Проте, якщо десь щось ще потребує особливої нашої уваги... Ми обов'язково з цим розберемося, і якнайшвидше», — заявив Путін.

Зазначимо, що, за даними низки російських ЗМІ, нова хвиля мобілізації у РФ розпочнеться на початку 2023 року та буде негласною. Начебто рекрутів відправлятимуть на територію України неофіційно. За інформацією журналістів, Міноборони вже поставило завдання масово розсилати та вручати повістки, а також проводити рейди по місцях проживання військовозобов'язаних.



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