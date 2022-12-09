РФ рассредоточила военную авиацию после ударов по аэродромам — ВСУ

Воздушные силы РФ передислоцировали и рассредоточили свою стратегическую дальнюю авиацию после взрывов на аэродромах. Об этом в эфире телемарафона сообщил пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Он рассказал, что войска РФ рассредоточили технику по разным аэродромам. Свою стратегическую дальнюю авиацию, по данным Игната, они отправили на локации, где ее можно обслуживать, где есть соответствующие взлетно-посадочные полосы, которые оккупанты могут использовать.

Также Юрий Игнат рассказал, что пока нет пораженных целей, потому что активность российских атак снизилась.

Об атаке российских вонных авиабаз произошедших на этой неделе смотрите в выпуске «Новостей Донбасса».