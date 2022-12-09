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Более 140 украинцев незаконно арестовала РФ по политическим мотивам

09 декабря 2022, 14:49

Более 140 украинцев незаконно арестовала РФ по политическим мотивам

Более 140 граждан Украины Россия незаконно арестовала по политически мотивированным обвинениям. Об этом заявила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, передает пресс-служба ведомства.

Это количество, подчеркнула Джапарова, продолжает расти. С начала полномасштабного вторжения России в Украину оккупационные «власти» вынесли «приговоры» крымским политзаключенным — их общий срок заключения уже составляет более 1300 лет.

По ее словам, украинские дипломаты продолжают задействовать весь арсенал политико-дипломатических и международно-правовых методов борьбы для освобождения украинцев.

«Значительная работа проводится в рамках Международной Крымской платформы… Большая часть усилий направлена именно на обеспечение прав человека на временно оккупированных территориях Украины», — сказала Джапарова.

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