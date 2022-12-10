18 млрд евро: Совет Евросоюза одобрил помощь Украине

Страны Евросоюза достигли соглашения о предоставлении Украине пакета финансовой помощи в размере 18 миллиардов евро. Об этом сообщает Совет ЕС.



«Совет достиг соглашения по пакету законодательных актов, который позволит ЕС оказывать финансовую помощь Украине в течение 2023 года в размере 18 миллиардов евро. Предложение было принято Советом сегодня в письменной форме, и будет представлено в Европейский парламент для возможного принятия на следующей неделе», — говорится в сообщении.



Уточняется, что пакет предусматривает структурное решение по финансовой поддержке Украины в 2023 году. Предоставленные кредиты будут иметь десятилетний льготный период.



«Цель состоит в оказании краткосрочной финансовой помощи, финансировании неотложных потребностей Украины, восстановлении критически важной инфраструктуры и первоначальной поддержке устойчивого послевоенного восстановления с целью поддержки Украины на ее пути к европейской интеграции. Часть законодательного пакета, поправка к финансовому регламенту, уже была принята Советом при формировании Ecofin 6 декабря», — подчеркнули в Совете ЕС.