18 млрд євро: Рада Євросоюзу схвалила допомогу Україні

Країни Євросоюзу досягли угоди про надання Україні пакету фінансової допомоги у розмірі 18 мільярдів євро. Про це повідомляє Рада ЄС.



«Рада досягла угоди щодо пакета законодавчих актів, яка дозволить ЄС надавати фінансову допомогу Україні протягом 2023 року у розмірі 18 мільярдів євро. Пропозиція була ухвалена Радою сьогодні у письмовій формі, та буде подана до Європейського парламенту для можливого ухвалення наступного тижня», — йдеться у повідомленні.



Уточнюється, що пакет передбачає структурне рішення щодо фінансової підтримки України у 2023 році. Надані кредити матимуть десятирічний пільговий період.



«Метою є надання короткострокової фінансової допомоги, фінансування невідкладних потреб України, відновлення критично важливої інфраструктури та початкова підтримка сталого повоєнного відновлення з метою підтримки України на її шляху до європейської інтеграції. Частину законодавчого пакета, поправку до фінансового регламенту, вже було ухвалено Радою під час формування Ecofin 6 грудня», — наголосили у Раді ЄС.