Украина ведет переговоры со странами ЕС о месте трибунала для руководства РФ — ОП

Украина проводит переговоры с отдельными странами Европейского Союза о месте проведения международного трибунала над высшим военным руководством России. Об этом сообщает «Общественное» со ссылкой на информацию заместителя руководителя Офиса президента Украины Андрея Смирнова.

«Украина является потерпевшей стороной в этой войне и поэтому мы не настаиваем, чтобы этот трибунал располагался в Украине. Мы проводим практические переговоры с отдельными странами ЕС и опять же у нас есть оптимизм, что первые учредительные документы и развертывание офиса для работы этого трибунала может быть где-то в конце этого года», — заявил Смирнов, отметив, что альтернативы созданию отдельного специального трибунала по расследованию преступления агрессии не существует.

«Мы взвесили все альтернативы, оценили все возможные риски, думали пойти вариантом через Совбез ООН, но мы понимаем, что Россия может нам этот процесс заблокировать. За пол года никакого производства именно по расследованию преступления агрессии не расследуется, поэтому мы выступаем с инициативой создания международный криминальный трибунал с четким мандатом именно по расследованию преступления агрессии. Конкретные практические переговоры с международными партнерами продолжаются», — сказал заместитель руководителя ОП Андрей Смирнов.

К тому же он сообщил, что Украина уже получила резолюцию парламентской ассамблеи совета Европы, а также решение Европарламента, которое полностью поддерживает идею создания трибунала над высшим военным руководством России.



Еще Смирнов отметил, что «вопрос специального трибунала по Путину и по высшему военному руководству» является вопросом «цивилизационного выбора всей планеты».

14 июля, напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал к созданию специального трибунала для привлечения высшего военного и политического руководства РФ к ответственности за совершенные преступления в Украине. Также о необходимости создания специального трибунала для привлечения к ответственности российского руководства за преступление агрессии заявлял президент Украины Владимир Зеленский.