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Зеленський закликає світ не чекати на закінчення війни для створення спеціального трибуналу

14 грудня 2022, 19:29

Зеленський закликає світ не чекати на закінчення війни для створення спеціального трибуналу

Президент Володимир Зеленський закликав міжнародне співтовариство вже наразі створити спеціальний трибунал для російських військових злочинців. Він вважає, що це необхідно зробити, не чекаючи завершення війни. Про це він сказав під час онлайн-виступу на церемонії вручення премії Сахарова.

«Треба діяти вже зараз, не чекаючи на закінчення війни, щоб притягнути до відповідальності всіх, хто її розв'язав, і щоб не допустити будь-якого повторення агресії. Це буде найефективнішим захистом свободи, прав людини, верховенства права та інших наших з вами спільних цінностей, які уособлюють, зокрема, цю відмінність Європарламенту – премію імені Сахарова», – сказав Зеленський.

Глава держави подякував усім, хто розслідує та допомагає розслідувати злочини російських окупантів в Україні.

«Закликаю всіх вас, ваші партії та держави дієво підтримати цю роботу! Трибунал має запрацювати», – наголосив президент.

Він нагадав, що Європарламент вже підтримав цю ідею, але потрібно якнайшвидше втілити її в реальність, зокрема через ухвалення окремої резолюції Європарламенту на підтримку створення трибуналу, через підтримку європарламентаріями та їхніми країнами відповідної резолюції Генасамблеї ООН.

І коли принцип невідворотності покарання спрацює щодо злочину агресії проти України, зможемо зробити відповідну інституційну основу справедливості постійною. Коли будь-який потенційний агресор знатиме, що покарання за злочинну війну неминуче, це буде найефективніший інструмент превенції війни», – сказав Зеленський.

Раніше Володимир Зеленський утворив робочу групу на чолі з керівником свого Офісу Андрієм Єрмаком, яка займатиметься розробкою питання створення спеціального міжнародного трибуналу щодо притягнення до відповідальності винних в агресії проти України.

Створення такого трибуналу підтримали Парламентська асамблея Ради Європи, Європарламент, Парламентська асамблея НАТО та Парламентська асамблея ОБСЄ.

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