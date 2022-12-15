У Святогірську відновлять міст через Сіверський Донець: Як він виглядає сьогодні

Святогірськ. Фото: ОП

У Святогірську Донецької області повністю зруйновано міст. Його планують поновити. Про це повідомив заступник очільника Офісу президента Кирило Тимошенко.



«Міст через Сіверський Донець, що веде з міста в село Тетянівка та Святогірську Лавру. Він повністю зруйнований через бойові дії. Вже проведено спеціальне обстеження. Висновок: потрібна реконструкція. Наразі ведуться роботи з розробки проєктної документації. У планах обласної влади — розпочати реконструкцію навесні 2023 року», — зазначив Тимошенко.



За його словами, зараз тут облаштовано тимчасовий об’їзд.



«Важливо відновити нашу інфраструктуру, щоб люди могли вільно пересуватися між населеними пунктами. Звичайно, всі роботи будуть проводитися з огляду на безпекову ситуацію», — наголосив заступник очільника ОП.

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